إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك ودراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بينهم حالة خطيرة، جراء تصادم توك توك مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية مساء اليوم الثلاثاء في محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من المقدم محمد يونس رئيس مباحث أبوصوير يفيد بتصادم دراجة نارية مع توك توك بدون لوحات معدنية علي طريق أبو خروع بدائرة مركز ومدينة أبو صوير.

أسماء المصابين

وقالت المصادر الطبية إن الحادث أسفر عن إصابة كل من إيهاب محمد السيد 38 عاماً مقيم بمدينة أبو صوير مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح في الرأس، وأحمد محمد أبو طاهر 22 عاماً مصاب بغيبوبة تامة وفي حالة حرجة، وعبد الله ناصر محمد 22 عاماً مقيم بمدينة أبو صوير مصاب بخلع في الكتف وكدمات وسحجات في الجسم، وأحمد السيد مسلم 29 عاماً مقيم بمدينة أبو صوير ومصاب باشتباه كسر في الفقرات وكدمات وسحجات.

ودفع الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بأربع سيارات إسعاف لمكان الحادث نقلت المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية.

طوارئ في المجمع

وقالت المصادر الطبية إن المجمع يشهد اليوم الثلاثاء رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لتلقي المصابين في الحوادث المختلفة.

وأضافت المصادر أنه تم استدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والعظام إلى قسم الطوارئ للتعامل مع المصابين مشيرة إلى أنه يجري التعامل مع الحالة الخطيرة لأنها لم تستجب حتى الآن لمحاولات الأطباء.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبو صوير إلى مكان الحادث لمعاينته والوقوف علي أسباب الحادث فيما تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.