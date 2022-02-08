طقس الإسماعيلية اليوم: مشمس نهارا واستمرار البرودة ليلا

شهد طقس محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا في درجات الحرارة مع الساعات الأولى من الصباح مقارنة بالأسبوع الماضي، وسطعت الشمس في المدينة منذ الساعة السابعة، بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن اليومين الماضيين، وذلك بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

رفع كافة تراكمات المياه

كانت قد انتهت أحياء الإسماعيلية الثلاث والمراكز والمدن من أعمال رفع تراكمات المياه في بعض المناطق، التي تجمعت خلال اليومين الماضيين، وتم تصريف جزء كبير منها، إذ شهدت الإسماعيلية أمطارا استمرت على مداري يومي الجمعة والسبت الماضيين، مما تسبب في تراكم المياه في بعض المناطق دون تأثر الحركة المرورية على الطرق.

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تخفيف حالة الطوارئ

قالت مصادر بديوان محافظة الإسماعيلية، إنه تم تخفيف حالة الطوارئ بعد رفعها إلى الدرجة القصوى، وانتشار فرق الطوارئ في شوارع الإسماعيلية وسيارات المياه لعدم استقرار الأحوال الجوية.

وأضافت المصادر أن فرق الطوارئ والسيارات عادت لإجراء الصيانات اللازمة لها، تمهيدا للانتشار مرة أخرى حال حدوث أي طوارئ في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

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سيولة مرورية علي الطرق

شهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية حالة من الاستقرار خلال اليومين الماضيين دون وقوع أي حوادث مرورية أو وفيات، مع انتشار الخدمات الأمنية بشكل موسع.

وحذرت الخدمات الأمنية، المواطنين من السير بسرعات عالية وتجاوز السرعات المحددة لعدم التعرض إلى المخالفات على الطرق السريعة وتجنبا لوقوع الحوادث المرورية.