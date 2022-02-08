عمر كمال يطرح برومو أغنيته الجديدة مع كوكسال بابا.. فيديو

طرح منذ قليل، الفنان عمر كمال، برومو أغنيته الجديدة التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، مع البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك.

عمر كمال وكوكسال بابا في فيديو كليب

وظهر الفنان عمر كمال، وكوكسال بابا، في البرومو الذي تم طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، يرقصان بجانب عدد من الراقصات الاستعراضيات، بالإضافة إلى ظهورهما بشكل مرفه، وهما يمتلكان الكثير من الأموال.

وأشار كمال في تعليق خاص على البرومو، إلى أنه يجري طرح الأغنية قريبا.

آخر حفلات عمر كمال

يذكر أن عمر كمال أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في أمريكا، وذلك بحضور عدد كبير من الجماهير، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه التي طلبها منه الجمهور خلال الحفل.

ومن المقرر أن يحيي كمال حفله الثاني في أمريكا 10 فبراير، وكشف عن البوستر الخاص بالحفل عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك.

يذكر أن عمر كمال تعرض مؤخرا لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا بسبب ظهوره في إحدى حفلاته بمدينة الرياض بالسعودية، وهو يغني بجانب راقصة.

وقال كمال من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك: «أنا طلعت لقيت جوايا حب لحاجة اسمها غنا، سعيت في السكة دي وربنا سبب الأسباب والدنيا مشيت معايا ورزقنى من وسع بعد ضيق وتعب، ممكن أكون صح وبعمل خير وممكن أكون غلط وهخش النار».

وتابع: «ده موضوع هنعرفه في الآخرة لما نقف قدام ربنا، لكن أنا لا أخدت رزقك ولا سرقتك ولا أذيتك ولا أنت كنت طالع منحة دراسية بلد أوروبية وأنا طلعت بدالك ولا أنا أخدت مكانك في شغل أو مرتب أو ترقية في أي حاجة، أنا اخترت طريق ومشيت فيه وبس، الدنيا مش مستاهلة أنك تهيني وتشتمني ممكن تتابعني لو شايفني بقدم حاجة تبسطك وتغير المود بتاعك للأحسن وممكن متابعنيش لو شايفني مش بقدم أي حاجة مهمة في الحياة بس متأذنيش بكلامك عشان أنا بني آدم زيك بحس وبزعل وليا أم وأهل إهانتك ليا بتزعلهم».