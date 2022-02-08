داعية يحذر من مصدري الطاقة السلبية: ينشرون الفتن ويهدمون المجتمع

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم أبلغنا وحذرنا من نوع من البشر ينشرون الطاقة السلبية ويهدمون المجتمع، فهؤلاء هدفهم نشر الفتنة وهناك للأسف من يسمع لهم، مؤكدًا أن الشرع يُفضل عدم الاستماع لهؤلاء، مضيفًا: «كل ما يكون عندك عزيمة لأمر صالح تلاقيه يحرضك على فعل الشر ويهدم ولا يبني، ويدمرون الناس نفسيًا، ويصنعون الفتن، وللأسف في ناس طيبة بيسمعوا لهم».

القرآن حذر من المنافقين

واستشهد «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء، بقول الله تعالى «لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ»، موضحًا أن القرآن حذر من هؤلاء المنافقين، مضيفًا: «القرآن يقول بركة إنهم مخرجوش فيكم لأنه فيه ناس مش هتاخد منهم إلا طاقة سلبية، ممكن تيجي تخرج صدقة يثبطك ويقولك يا عم وفر فلوسك أنت أولى بدلًا من الحث على فعل الخير».

بعض الأشخاص ينشرون فيديوهات وأخبارًا كاذبة

وأشار الداعية الإسلامي، إلى قول الله تعالى «لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمۡ إِلَّا خَبَالٗا»، موضحًا أنه المقصود بكلمة خبالًا هو التعب الذي يصل للأمراض العقلية، عبارة «ولَأَوۡضَعُواْ خِلَٰلَكُمۡ يَبۡغُونَكُمُ ٱلۡفِتۡنَةَ»، تعني أنهم يتسببون في إشعال الفتنة بينكم، ومعنى قوله تعالى «وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ»، أي أن منكم من يستمع لقولهم لأن «هناك ناس طيبة كلمة توديها وكلمة تجيبها»، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص ينشرون فيديوهات وأخبارًا كاذبة على «السوشيال ميديا».

نصائح للعاملين بالإعلام

وأوضح أن بعض الشائعات انتشرت خلال جائحة فيروس كورونا حول فتح باب العمرة، ومثل هذه الشائعات تؤذي مشاعر الناس، موجهًا نصائح للعاملين بالإعلام طالبهم فيها بالحذر من نشر تصريحاتهم وتأثيرها على المشاهدين، لأن بعض الناس محدودي الثقافة والفكر ويتأثرون بهم وليس كل الناس يستطيعون التمييز بين الحسن والقبيح وهذه سنة الله في خلقه، ولذلك علينا أن نحمي المجتمع من الشائعات والأفكار الهدامة.