وزيرة الثقافة أول الحضور في عزاء المخرج جلال الشرقاوي

حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والاعلامية بوسي شلبي، على تقديم واجب العزاء في المخرج الراحل جلال الشرقاوي، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

عزاء جلال الشرقاوي

ورحل جلال الشرقاوي عن عالمنا يوم الجمعة الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا، ودخل العناية المركزة لمدة تزيد عن الأسبوعين، إذ كان يعاني في الأيام الأخيرة من انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

وحرص عدد من تلاميذه في المسرح والفنانين، على وداع الشرقاوي، من بينهم ياسر جلال، محمد رياض، أحمد شاكر عبد اللطيف، مجدي فكري وغيرهم.