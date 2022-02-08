عزاء المخرج الراحل جلال الشرقاوي بمسجد «الحامدية الشاذلية».. اليوم

يقام عزاء المخرج الراحل جلال الشرقاوي بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، مساء اليوم، بعد رحيله عن عالمنا الجمعة الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية.

عزاء المخرج جلال الشرقاوي

وكانت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي ابنة المخرج الراحل، أعلنت عن موعد ومكان العزاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث دونت: «عزاء والدي المخرج جلال الشرقاوي الله يرحمه اليوم الثلاثاء بالحامدية الشاذلية إن شاء الله».

وفاة المخرج جلال الشرقاوي

وتوفي المخرج جلال الشرقاوي الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، حيث أصيب بفيروس كورونا المستجد، وعانى من مشاكل في الرئة قبل أسبوعين من وفاته، ما اضطر أسرته لنفله إلى أحد المستشفيات، وبعد تدهور حالته الصحية جرى نقله إلى مستشفى آخر، وظل بها حتى وفاته.

تشييع جثمان الراحل جلال الشرقاوي

وأقيمت مراسم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة الجمعة الماضي، من مسجد مصطفي محمود بمنطقة المهندسين، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة في مصر الجديدة، وشهدت جنازته حضور عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان أشرف زكي، ياسر جلال وشاكر عبد اللطيف.

جلال الشرقاوي عن عادل إمام: مغرور

يشار إلى أن «الشرقاوي» تحدث في لقاء تليفزيوني سابق عن كواليس مسرحيته «مدرسة المشاغبين»، التي كانت علامة بارزة في المسرح المصري، وعن نجومية الفنان عادل إمام والفنان سعيد صالح.

وعن عادل إمام، قال إنه مغرور ومتعال ولكنه يتعلم من أخطاءه، أما بالنسبة للراحل سعيد صالح، فأوضح أنه صاحب موهبة وأداء ارتجالي، ولكنه لا يمتلك «تكنيك أداء» على المسرح.