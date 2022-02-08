أشرف زكي في عزاء جلال الشرقاوي: كل فناني مصر تتلمذوا على يديه

بدأ منذ قليل عزاء المخرج الكبير جلال الشرقاوي في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين بحضور أفراد أسرته.

أشرف زكى فى عزاء جلال الشرقاوي

وحرص أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على أداء واجب العزاء في المخرج جلال الشرقاوي، وقال إن جميع ممثلي مصر تتلمذوا على يدي المخرج الكبير، وأنه يتمنى أن يكمل التلاميذ مسيرة الفنان الراحل.

وعن المواقف التي جمعته بالشرقاوي قال إن المخرج الراحل كان أستاذة في المعهد العالي للفنون المسرحية ويدين له بالفصل في كثير من الأشياء.

وزيرة الثقافة تشارك في عزاء جلال الشرقاوي

وحضر العزاء كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبوسي شلبي وأشرف زكي وعلاء قوقة وطه خليفة زوج الفنانة ريم أحمد.

يذكر أن المخرج جلال الشرقاوي كان قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفي محمود .