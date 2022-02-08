الديهي: لم يكن لدينا القدرة على الحلم والآن نتقدم في جميع المجالات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد أن مصر تنقل من العاصمة الخالدة الطاهرة الساهرة العامرة القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة، وتبقى القاهرة رمزًا للتاريخ وشاهدة على عظمة مصر.

السيسي يراجع بنفسه عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وشبه «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، مصر بأنها «كانت على كرسي متحرك ولم يكن لدينا القدرة على الحلم، والآن البلد تتغير في جميع المجالات، والرئيس السيسي يراجع بنفسه عملية الانتقال»، موضحًا أن الانتقال ليس قرارًا وإنما إنشاء مدينة تليق بإمكانياتنا الهائلة التي لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها، مؤكدًا أن ما يجري بالعاصمة الإدارية والإنشاءات الموجودة بها تجعل العالم أجمع ينظر لمصر.

المناخ والملفات المناخية ستصعد صعود هائل خلال الفترة القادمة

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي، أن وزير الخارجية السفير سامح شكري، تلقى اتصالًا من المبعوث الأمريكي للتنسيق بشأن قضايا تغير المناخ، مؤكدً أن المناخ والملفات المناخية ستصعد صعودًا هائلًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مصر سوف تستضيف قمة المناخ المقبلة نوفمبر المقبل، للحديث عن الكوارث المناخية، بين دورتين الأولى هي النسخة 26 في بريطانيا، والثانية هي النسخة الـ28 بدولة الإمارات، مشيرًا إلى أن مصر موجودة ولها كلمة في مخرجات قمة المناخ التي انعقدت الشهور الماضية في اسكتلندا وفي مدخلات قمة الإمارات ويمكن أن تكون مصر حلقة وصل بين أفكار العالم الذي لوث البيئة، والعالم الذي يريد حل هذه المعضلة.