الحكومة تطرح سندات خزانة 3 و7 سنوات بـ2.75 مليار جنيه الأسبوع المقبل

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.75 مليار جنيه، بداية من الأحد المقبل.

ووفقا لـ«البنك المركزي»، تُطرح سندات الخزانة سندات أجل 3 سنوات بقيمة ملياري جنيه يوم الأحد الموافق 30 يناير الجاري، بينما تُطرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه، صباح الاثنين المقبل الموافق 31 من نفس الشهر.

عجز الموازنة

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في عمليات إدارة طروحاتها وإصدارتها من أذون وسندات الخزانة بشكل دوري وأسبوعي على مدار العام لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022.

ويصل عجز الموازنة العامة للدولة في العام الحالي 2021-2022 إلى نحو 435 مليار جنيه، وتسعى وزارة المالية بشكل دائم على مدار العام المالي من سد العجز عبر عدة طرق، منها في المقام الأول الاقتراض من السوق المحلي بطرح أدوات الدين الحكومية، مثل الأذون والسندات ويعد البنوك المحلية أبرز المشترين لتلك الأدوات الحكومية باعتبارها أفضل الأدوات التمويلية التي تضخ عائدا جيدا ومستمرا ومضمونا من قبل الحكومة المصرية.

أذون خزانة بـ47 مليار جنيه

وبالتزامن مع طرح سندات الخزانة يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه، تتوزع بين أذون خزانة اجل 182 يوما، وأجل 364 يوما، بقيمة تصل إلى 6.5 مليارات جنيه يوم الأحد الموافق 30 يناير، بينما يُطرح يوم الأثنين المقبل أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه، إضافة إلى أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه.

وإلى جانب الأذون والسندات بالعملة المحلية تلجأ وزارة المالية إلى طرح السندات الدولية المتنوعة ذات الآجال المتعددة، وكذلك السندات الخضراء بالعملات الأجنبية إذ تصدر تلك السندات مقومة باليورو أو الدولار الأمريكي.