يسرا تعود لممارسة حياتها المهنية بعد تعافيها من كورونا.. غابت 20 يوما

أعلنت الفنانة يسرا، منذ قليل، عودتها لممارسة حياتها المهنية مرة أخرى، بعد غياب استمر 20 يوما بسبب إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على إنستجرام: «ممتنة جدا لكل بني آدم كان فاكرني بدعوة حلوة كانت سبب أني أرجع تاني لشغلي وأخف بعد توقف لمدة عشرين يوما، ألف حمد وشكر لك يا رب على نعمة الصحة والعافية».

وتابعت يسرا: «الحمد لله وشكرا لكم جميعا على الدعاء والسؤال، بحبكم من كل قلبي وربنا يخليكم ليا ويبعد عنكم الشر».

يذكر أن الفنانة يسرا أعلنت مؤخرا إصابتها بفيروس كورونا من خلال تصريحات صحفية.

يسرا في رمضان 2022

وتشارك يسرا في السباق الرمضاني المقبل؛ بمسلسل أحلام سعيدة، مع عدد من الفنانين؛ منهم غادة عادل ومي كساب وتامر هجرس ونبيل نور الدين ونور محمود وشيماء سيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

وشاركت يسرا في السباق الرمضاني الماضي؛ بمسلسل حرب أهلية، بجانب باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، خالد حجاج، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

أول ظهور ليسرا بعد تعافيها من كورونا

وزارت الفنانة يسرا في أول ظهور لها بعد كورونا، لوكيشن تصوير مسلسل يوتيرن للفنانة ريهام حجاج وكريم قاسم ومحمود حافظ وعبير صبري ومحمد كيلاني وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.