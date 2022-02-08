تفاصيل توزيع درجات امتحانات «أولى وثانية» ثانوي طبقا للتقدير

أعلنت مدارس المرحلة الثانوية، نتيجة الصفين الأول والثاني لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022، في جميع المقررات الدراسية، في شكل تقديرات، طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي شددت على جميع المدارس، بضرورة الإسراع في إعلان النتائج في المدارس في أماكن واضحة وظاهرة أمام جميع الطلاب.

مواد الـ50 درجة

كشف محسن عفيفي، مدير التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تفاصيل توزيع الدرجات في صورة تقديرات على جميع مواد الفصل الدراسي الأول الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي، موضحًا أن المواد التي يشمل مجموعها 50 درجة يبدأ الامتياز فيها من 42.5 حتى 50 درجة، وتقدير جيد جدًا من 32.5 حتى أقل 42.5 درجة، وتقدير جيد من 25 درجة حتى أقل من 32.5 درجة، وتقدير ضعيف أقل من 25 درجة.

مواد الـ40 درجة

أضاف «عفيفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المواد التي تتكون من 40 درجة يبدأ تقدير الامتياز فيها من 34 درجة حتى 40 درجة، وتقدير جيد جدًا أقل من 34 درجة حتى 26 درجة، وتقدير جيد أقل من 26 درجة حتى 20 درجة، وتقدير ضعيف أقل من 20 درجة.

مواد الـ30 درجة

أوضح مدير التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المواد التي تتكون من 30 درجة يبدأ الامتياز فيها 25.5 درجة حتى 30 درجة، وتقدير جيد جدًا أقل 25.5 درجة حتى 19.5 درجة، وتقدير جيد أقل 19.5 درجة حتى 15 درجة، وتقدير ضعيف أقل 15 درجة.

مواد الـ20 درجة

تابع أن المواد التي يتكون مجموعها من 20 درجة يبدأ تقدير الامتياز فيها من 17 درجة حتى 20 درجة، وتقدير جيد جدًا أقل من 17 درجة حتى 13 درجة، وتقدير جيد أقل من 13 درجة حتى 10 درجات، وتقدير ضعيف أقل من 10 درجات.

مواد الـ10 درجات

نوه بأن المواد التي يتكون مجموعها من 10 درجات يبدأ تقدير الامتياز فيها من 8.5 درجة حتى 10 درجات، وتقدير جيد جدًا أقل من 8.5 درجة حتى 6.5 درجة، وتقدير جيد أقل من 6.5 درجة حتى 5 درجات، وتقدير جيد أقل من خمس درجات.