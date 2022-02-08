إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي بمدارس الجيزة

بدأت منذ قليل مدارس محافظة الجيزة، إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021-2022، طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات

قال محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن مدارس المرحلة الثانوية بدأت إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات طبقا لتعليمات المديرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

النتيجة متوفرة بالمدارس بالتقديرات

وأضاف مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ النتيجة متوفرة في المدارس بالتقديرات، مؤكداً أنَّه جرى التنبيه على جميع المدارس بمنع جمع أي مبالغ مالية من الطلاب مقابل النتيجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطاباً للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بضرورة إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثاني الثانوي في صورة تقديرات، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022.