علماء يبتكرون اختبارا يكشف إصابات كورونا في 4 دقائق بدقة عالية

ذكر تقرير لصحيفة إكسبريس البريطانية، أن باحثين صينيين، من جامعة فودان في شنغهاي، ابتكروا اختبارًا جديدًا، يمكنه اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، في مدة لا تتعدى 4 دقائق فقط، مع الحفاظ على دقة النتائج.

الطريقة الجديدة توفر السرعة وسهولة التشغيل

قال العلماء الصينيون إن الطريقة الجديدة توفر السرعة وسهولة التشغيل والحساسية العالية وقابلية النقل، بما يمكن أن يغير قواعد اللعبة في اختبار فيروس كورونا، مؤكدين أن لديهم حلا لفترات الانتظار الطويلة نسبيًا التي تأتي مع اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، ورغم أنها تعتبر الأكثر دقة وحساسية في السوق، إلا أنها تمثل عيبًا مرتبطًا بالوقت لاسيما في فترات الطلب السريع، ما يؤدي إلى تراكم خطير في معالجة النتائج، لا سيما أثناء الانتشار السريع لمتغير «أوميكرون».

وأضافوا: «قمنا بتطبيق مستشعر حيوي كهروميكانيكي لاكتشاف السارس- CoV-2 في جهاز نموذج أولي متكامل ومحمول، وأظهرنا أنه اكتشف الفيروس RNA في أقل من أربع دقائق».

جهاز الاستشعار الجديد يتجنب الحاجة إلى مختبر

وأوضح الباحثون، في مقال نشر بمجلة Nature Biomedical Engineering، أن جهاز الاستشعار الخاص بهم، باستخدام الإلكترونيات الدقيقة لتحليل المواد الجينية من المسحات، يمكن أن يتجنب الحاجة إلى مختبر لفحص عينات المستخدمين، نظرًا لأن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل تتطلب بنية تحتية للمختبر، والتي تكون محدودة في العديد من البلدان، وبالتالي تقلل من عدد الحالات التي يمكن التعامل معها يوميًا، ولذلك فإن طريقة الاختبار الجديدة المقترحة ستزيل عائقًا مهمًا.

وتضمنت تجربة العلماء الصينيين أخذ عينات من 33 مريضا بفيروس كورونا في شنغهاي، مع إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بالتوازي، وجرى الكشف عن النتائج خلال الدقائق الأربع.