بعد شهرين من الانفصال.. عودة شيرين لـ حسام حبيب

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حسام حبيب بعد شهرين من إعلان انفصالهما عن بعضهما البعض.

منظم حفلات: اتصلت بـ شيرين لاقيت حسام بيرد عليا

كشف منظم الحفلات يوسف دندش، الذي كان قد نظم لها حفلها الغنائي الأخير بدولة الإمارات، لـ«الوطن»، أن شيرين قد عادت لزوجها حسام حبيب، كاشفا بأنه علم ذلك حين ما أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه.

ووجَّه دندش مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، واصفهما بالصديقين العزيزين.

ونفى «دندش» الأخبار حول أنه يعمل حاليا مديرا لأعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدا أن ما يربطهما هو صداقة واحترام متبادل، خاصة أنه يعتز بالتعاون معها كمنظم حفلات فقط.

شيرين انفصلت عن حسام حبيب في 3 ديسمبر الماضي

يذكر أن شيرين هي التى كانت قد أعلنت مؤخرا خبر وفاة جدة حسام حبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بسم الله الرحمن الرحيم(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)صدق الله العظيم.إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة الي قلبي جدتي الغالية؛ "جدة حسام حبيب". — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) January 27, 2022

كانت شيرين قد انفصلت رسميا عن حسام حبيب في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات مع حسام حبيب.