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محمود مسلم

بعد شهرين من الانفصال.. عودة شيرين لـ حسام حبيب

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محمود الرفاعى
03:54 ص | الأربعاء 09 فبراير 2022
شيرين وحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حسام حبيب بعد شهرين من إعلان انفصالهما عن بعضهما البعض.

منظم حفلات: اتصلت بـ شيرين لاقيت حسام بيرد عليا

كشف منظم الحفلات يوسف دندش، الذي كان قد نظم لها حفلها الغنائي الأخير بدولة الإمارات، لـ«الوطن»، أن شيرين قد عادت لزوجها حسام حبيب، كاشفا بأنه علم ذلك حين ما أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه.

ووجَّه دندش مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، واصفهما بالصديقين العزيزين.

ونفى «دندش» الأخبار حول أنه يعمل حاليا مديرا لأعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدا أن ما يربطهما هو صداقة واحترام متبادل، خاصة أنه يعتز بالتعاون معها كمنظم حفلات فقط.

شيرين انفصلت عن حسام حبيب في 3 ديسمبر الماضي

يذكر أن شيرين هي التى كانت قد أعلنت مؤخرا خبر وفاة جدة حسام حبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت شيرين قد انفصلت رسميا عن حسام حبيب في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات مع حسام حبيب.

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