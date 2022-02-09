بعد تصدره تريند مواقع التواصل.. تفاصيل مسيرة الإعلامي حسام حداد

استمر تصدر اسم الإعلامي المصري حسام حداد، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد الجدل الكبير الذي أثاره بسبب حديثه عن النادي الأهلي، إذ تسبب في غضب الجمهور والمشجعين.

حسام حداد: الأهلي يلعب لاسمه فقط

وقال الإعلامي حسام حداد، في برنامجه إنّ النادي الأهلي الذي يلعب في بطولة كأس العالم للأندية، باسم الأهلي فقط، ولا يمثل مصر في هذه البطولة، وليس على الجميع أن يشجعه، ما أثار غضب جمهور المشجعين.

الهيئة الوطنية للإعلام تُحيل حسام حداد إلى التحقيق

وقررت الهيئة الوطنية للإعلام، إحالة الإعلامي المصري حسام حداد، إلى التحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه، كما أشارت في بيان عنها، أنها تقف على مسافة واحدة وتتعامل بحيادية تامة مع جميع الأندية.

من هو حسام حداد؟

حسام حداد، تخرج من كلية العلاج الطبيعي، جامعة القاهرة، ثم انطلق كـ مذيع نشرة ومذيع «talk show»، وقدم برنامج بعنوان «شوارع مصر»، واستطاع الإعلامي المصري حسام حداد، بعد ذلك أن ينتقل إلى شاشة «اكسترا نيوز»، ويقدم عددًا من البرامج بها.

مسيرة حسام حداد الإعلامية

انتقل المذيع المصري بعد ذلك إلى قناة الحياة، وشارك في تقديم برنامج «التوك شو»، «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل والإعلامي محمد شردي.

وبعد انضمامه للتليفزيون المصري، ضمن خطة التطوير في عام 2020، أُسند إليه تقديم برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُذاع على القناة الأولى، أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، من كل أسبوع، كما شارك أيضًا في تقديم احتفالية طريق الكباش.