«المتحدة»: نؤيد قرار «الوطنية للإعلام» بإيقاف المذيع حسام حداد

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التزام كل برامجها وقنواتها، بالكود الرياضى المعلن، الذي يدعم المنتخبات المصرية، وينبذ التعصب، ويدعم استقرار النشاط الرياضي في مصر، معلنة تأييدها لقرار لقرارالهيئة الوطنية للإعلام، بإيقاف المذيع حسام حداد.

وأكدت المتحدة في بيان رسمي لها، أن ذلك جاء في سياق تأييد المتحدة لقرارالهيئة الوطنية للإعلام، باتخاذ إجراءات تنفيذية، وإيقاف المذيع حسام حداد، نتيجة ما جاء على لسانه، في سياق برنامج «صباح الخير يا مصر»، ما كان له أثر سلبى على جماهير الكرة المصرية.

المتحدة: سنعمل دوما على تطوير محتوى الإعلام

وشددت المتحدة للخدمات الإعلامية، على أنها ستعمل دوما بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، وكل الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصرى للمشاهد، ودوام الإتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية.

حسام حداد يثير الجدل بتصريحاته

وكان الإعلامي حسام حداد، أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما صرح في حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، بأن النادي الأهلي لا يمثل إلا نفسه، ولا يحمل اسم مصر في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نادي بالميراس البرازيلي، في نصف نهائي مونديال العالم للأندية، في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء اليوم.