باتينسون: The Batman لا يشبه أفلام الرجل الوطواط واللقطة الأولى صادمة

قال الممثل الأمريكي روبرت باتينسون، إن عشاق أفلام الكتاب الهزلية سيعرفون أن فيلم «The Batman» للمخرج مات ريفز، الذي يقوم ببطولته، لا يشبه أي فيلم باتمان آخر تم إنتاجه على الإطلاق، وذلك بمجرد أن يروا اللقطة الافتتاحية، مؤكدا أن المشاهدين سيشعرون بهذه الإلهام من المشهد الأول للفيلم.

باتينسون: اللقطة الأولى صادمة للغاية

أوضح «باتينسون»، في حوار مع مجلة «GQ»: «لقد شاهدت مقطعا من النسخة الأولية للفيلم، اللقطة الأولى صادمة للغاية عن أي فيلم باتمان آخر لدرجة، إنها نوعا ما مختلفة تماما»، مضيفا: «كان هذا ما قاله مات منذ أول لقاء أجريته معه، قال أريد أن أقوم بقصة بوليسية من السبعينيات من القرن الماضي، مثل فيلم The Conversation، وكنت أعتقد أنه يقصد بذلك الجو أو الشكل العام للفيلم، ولكن عندما شاهدت اللقطة الأولى وجدت أنها قصة بوليسية».

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وتابع: «أشعر أنني أحمق لأنني لم أكن أعرف حتى أن باتمان كان أعظم محقق في العالم، لم أسمع ذلك في حياتي من قبل، عادة عندما ترى باتمان يصل ويضرب الناس، ولكن في الفيلم يخوض محادثات للوصول إلى الحقيقة، وهناك أيضا مشاهد عاطفية والتي لا أعتقد أنها كانت في أي من الأفلام الأخرى».

أزمات تصوير فيلم The Batman

تعرض بطل فيلم The Batman لعدد من المشكلات خلال فترة التصوير، بداية من كسر معصمه في أثناء تصوير أحد المشاهد، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا: «في نهاية تصوير الفيلم العام الماضي كنت ميتا، لقد نظرت للتغير الذي حدث في نفسي منذ أبريل الماضي وأبدو مجهدا».

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بجانب روبرت باتينسون يضم فيلم The Batman مجموعة كبيرة من الأبطال من بينهم زوي كرافيتز، بول دانو، جيفري رايت، جون تورتورو، بيتر سارسجارد، آندي سيركيس، كولين فاريل، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم يوم 4 مارس المقبل.