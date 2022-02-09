ضبط 1100 لتر صابون و125 شيكارة ردة مجهولة المصدر بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، وضُبط خلالها 1100 لتر صابون سائل مجهول المصدر، بمركز طهطا شمالي المحافظة.

1100 لتر صابون سائل مجهول المصدر

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، ضبط 1100 لتر صابون سائل مجهول المصدر، حيازة المدعو «مالك. ص»، 32 سنة، ويقيم بدائرة مركز طهطا، ويُدير محلا لبيع المنظفات الصناعية.

وتبين من خلال الفحص حيازة المتهم للمضبوطات بقصد بيعها للمُترددين على محل بيع المنظفات الصناعية الذي يديره، وتحقيق أرباح مالية بالخروج عن القانون.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهم والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بالواقعة، جُنح مركز طهطا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط 125 شيكارة ردة مُختلفة الأنواع مجهولة المصدر

وفي نفس السياق، قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، وتم ضبط 125 شيكارة ردة مُختلفة الأنواع، مجهولة المصدر، بمخزن سلع تموينية، بمركز طما شمالي المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم ضبط 85 شيكارة ردة ناعمة، تزن الشيكارة 35 كيلو جراما، و40 شيكارة ردة نخالة خشنة، مجهولة المصدر، حيازة المدعو (أحمد. ا. ح»، 41 سنة، يُدير مخزنا لبيع المواد التموينية، ويقيم بدائرة مركز طما.

وذكر المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهم والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بالواقعة، رقم 1458 لعام 2022 جُنح مركز طما، وتولت النيابة العامة التحقيقات.