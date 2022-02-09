75 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في أول أيام التطعيم بمنازل بالمنوفية

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تطعيم أكثر من 75 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا في اليوم الأول لحملة تطعيم المواطنين في المنازل على مستوى الجمهورية، والتي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى 24 من الشهر الجاري، تحت شعار «لا انتظار - لا زحام»، وفق توجيهات وزارة الصحة كتنفيذ نموذج استرشادي في المحافظات.

وكيل وزارة الصحة: 1700 قافلة تطعم المواطنين بلقاح كورونا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة تشمل 1700 طاقم طبي على مستوى جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية، يقومون بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في جميع قرى وشوارع ومنزاول محافظة المنوفية، مؤكدا تقديم كل الدعم اللازم لجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة.

وأوضح، أنه تم عقد تدريبات للطواقم الطبية على مستوى كل الإدارات بالمنوفية استعدادا للحملة خلال الفترة الأخيرة، وتم عقد اجتماعات تنسيقية بين المسؤولين في مديرية الصحة والإدارات المختلفة، وبين رؤساء مجالس المدن علي مستوي جميع المراكز.

«جودة»: التطعيم يتم دون التسجيل على موقع وزارة الصحة

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أن الحملة تقوم بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في المنازل بدون التسجيل علي موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، تسهيلا علي المواطنين، وللوصول إلي لجميع الفئات في القري والمدن وذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء توجيهات الدولة بتقديم كافة الرعاية الصحية لجميع المواطنين.