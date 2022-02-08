المنوفية تدشن حملة تطعيم ضد كورونا.. 1700 فرقة طبية تحت شعار «لا انتظار - لا زحام»

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام، على هامش تدشين أول حملة مكبرة على مستوى الجمهورية للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير وحتي يوم الخميس الموافق 24 من الشهر ذاته، تحت شعار «لا انتظار - لا زحام»، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، ووكيلي مديرية الشؤون الصحية في المنوفية.

دعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ المنوفية بمساعد وزير الصحة، مشيرا إلى أنّه منذ بدء جائحة كورونا وهو لا يدخر جهدا في تقديم الدعم الكامل والمستمر للقطاع الصحي، من خلال تخصيص نسبة عالية من أسرة المستشفيات المركزية لخدمة مرضى كورونا ومنظومة الأكسجين وتنفيذ العديد من القوافل الطبية المتنقلة في القرى النائية والنجوع لضمان تلقي المواطنين اللقاحات.

وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية، أنّنا اليوم بصدد تدشين أول حملة مكبرة على مستوى الجمهورية للتطعيم ضد فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة، من خلال مرور 1700 فرقة ثابتة، إضافة للفرق المتنقلة من منزل لمنزل ومن شقة لشقة، وتستهدف الوصول لمختلف الفئات والأعمار بدءا من 12 عاما، وكبار السن وذوي الهمم وغير القادرين على الحركة، دون اشتراط التسجيل المسبق على المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة لضمان تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول لأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة.

وأشاد مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، بجهود المحافظ وسعيه الدائم في تقديم الدعم الكامل للمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى اختيار المنوفية لإطلاق الحملة، كونها محافظة وسطية من حيث تعداد السكان والموقع الجغرافي المتميز، ومشيدا بجهود مؤسسات الدولة في توفير التطعيمات بأنواعها للتصدي لجائحة كورونا، من خلال نقاط التطعيم الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وعقب اللقاء، دشن محافظ المنوفية ومساعد وزير الصحة للطب الوقائي، بدء انطلاق أول حملة مكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا من أمام مقر ديوان عام المحافظة، وأكد المحافظ التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتكثيف الحملات التوعوية على المنصات الإعلامية بنطاق المحافظة، لتسهيل مأمورية الفرق المتنقلة وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها.

تجهيز وتدريب 1700 فرقة طبية ثابتة ومتحركة بمواعيد محددة

وأوضح وكيل وزارة الصحة في المنوفية، الانتهاء من الاستعدادات بالحملة من خلال تجهيز وتدريب 1700 فرقة طبية ثابتة ومتحركة بمواعيد محددة، تشمل كل فرقة 3 أفراد «مسجل بيانات، ممرض، ومسؤول لتقديم التوعية الصحية»، لضمان تغطية المناطق بالحضر والريف، إضافة إلى أماكن التجمعات أمام المصالح الحكومية والأسواق.

ولفت إلى أنّ العمل جار للإعلان عن فعاليات الحملة يوميا عبر البوابة الالكترونية لمديرية الشؤون الصحية، لحث المواطنين للإقبال على تلقي اللقاح، ووجّه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف حملات التطعيم أمام المساجد الكبرى والكنائس لتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وتفقد محافظ المنوفية، ومساعد وزير الصحة للطب الوقائي، مبنى الجوازات في مجمع المصالح والمركز الصحي بشبين الكوم، لمتابعة انتظام سير عمل الحملة، والتأكد من تقديم اللقاح للمواطنين، حيث تفقدا مسارات التطعيم بالمركز الصحي للاطمئنان على نسبة إقبال المواطنين، ووجّه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف فرق التطعيم في المركز لاستيعاب تزايد أعداد المواطنين حفاظا على الصحة العامة.