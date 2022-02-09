الأرصاد: تقلبات في الطقس الأيام المقبلة.. و11 مدينة لن تشهد سقوط أمطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة من عدم استقرار الطقس، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بمعظم مدن ومحافظات الجمهورية، متوقعة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، المصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وبشكل متقطع خلال الأيام الثلاثة.

وعلى الرغم من تحذر هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الطقس، فى البيان الصادر عنها، إلا أنها أكدت أن هناك عدة مدن لن تشهد أي تغير فى حالة الطقس، بل تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وزيادة فترات سطوع الشمس، طوال ساعات النهار، وذلك على 11 مدينة في محافظات الجمهورية، من بينها مدينتي شرم الشيخ والغردقة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمي 25 درجة مئوية، فى حين سجلت درجات الحرارة بمدن «الأقصر، أسوان، وأدفو، أبو سنبل، الوادي الجديد، شلاتين، أبو رماد، حلايب، رأس حدربة»، ما بين 25 و24 درجة مئوية.

واشارات الهيئة، إلى أنّ طقس اليوم يشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الغربية للبلاد، وشمال الدلتا، وسط وجود أجواء غائمة على مختلف أنحاء الجمهورية، ومع تقدم الوقت يزداد تقدم السحب الممطرة للداخل كما تزداد حدتها، تزامنا مع استمرار نشاط الرياح علي شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وذلك بسبب منخفض جوي سطحي علي سطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى نحو 5 أمتار، ما يعوق الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 18- 10

الإسكندرية 16- 11

وادي النطرون 18- 11

طنطا 17- 10

شبين الكوم 22 - 10

دمنهور 17- 10

بلطيم 16- 11

مطروح 16- 10

السلوم 17- 10

سيوة 19- 10

بورسعيد 17- 11

دمياط 18- 11

الزقازيق 18- 11

المنصورة 21- 10

الإسماعيلية 18- 10

السويس 19- 10

العريش 17- 10

رفح 21- 11

رأس سدر 19- 09

نخل 19-03

نويبع 21- 15

طابا 21- 13

كاترين 15-00

الطور 22-10

شرم الشيخ 25-14

الغردقة 24- 13

مرسى علم 23- 11

الفيوم 18- 09

بني سويف 19-08

المنيا 19-06

أسيوط 19- 07

سوهاج 20 -08

قنا 23- 08

الأقصر 24- 08

أسوان 25- 11

إدفو 25-08

أبو سمبل 25-09

الوادي الجديد 24- 07

شلاتين 26- 13

أبو رماد 25- 13

حلايب 23- 14

رأس حدربة 23- 14.