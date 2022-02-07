حالة الطقس غدا الثلاثاء 8-2-2022.. ارتفاع جديد في الحرارة وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، على كل من محافظات شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري، فى حين يكون مائلا للدفء على محافظة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كل محافظات ومدن الجمهورية، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تتراوح الحرارة الصغري بين 8-10 درجات.

رياح مثيرة للأتربة وأمطار

وأكدت الأرصاد، فى بيان اليوم، عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الثلاثاء، أنها ستشهد ظهورا للأتربة العالقة نهارا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الغربية ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وعلى فترات متقطعة، بالإضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد المحملة بالأمطار التي ستكون بين الخفيفة والمتوسطة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

درجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة غدا الثلاثاء، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة 22- 11

الإسكندرية 21- 11

وادي النطرون 22- 10

طنطا 21- 11

شبين الكوم 22 - 11

دمنهور 22- 11

بلطيم 16- 10

مطروح 22- 11

السلوم 20- 10

سيوة 22- 09

بورسعيد 22- 09

دمياط 21- 11

الزقازيق 16- 10

المنصورة 22- 11

الإسماعيلية 23- 10

السويس 23- 10

العريش 22- 11

رفح 21- 11

رأس سدر 22- 10

نخل 21-03

نويبع 16- 13

طابا 21- 11

كاترين 18- 02

الطور 22-10

شرم الشيخ 20-14

الغردقة 24- 14

مرسى علم 23- 12

الفيوم 22- 09

بني سويف 22-08

المنيا 22-06

أسيوط 23- 07

سوهاج 23 -07

قنا 25- 08

الأقصر 26- 08

أسوان 26-09

إدفو 25-08

أبو سمبل 25-09

الوادي الجديد 24- 07

شلاتين 26- 13

أبو رماد 25- 13

حلايب 23- 14

رأس حدربة 23- 14