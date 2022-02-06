حالة الطقس وقت مباراة مصر والسنغال.. الملابس الثقيلة سلاحكم لمواجهة البرد
كتب:
هبة وهدان
03:05 م | الأحد 06 فبراير 2022
حالة الطقس ليلا على القاهرة
يستعد كثيرون للتجمع في المقاهي والكافيهات والنوادي والساحات المفتوحة، لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم أفريقيا الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، رغم برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، فالجميع سيخرج اليوم حال الفوز للاحتفال بالحصول على اللقب الثامن، سواء انتهت المباراة في وقتها الطبيعي أو تمّ اللجوء للوقت الإضافي وضربات الترجيح.
ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد ساعات الليل طقس شديد البرودة على جميع المناطق، يصل إلى حد الصقيع على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يتطلب الحرص على ارتداء ملابس ثقيلة للحماية من الطقس البارد.
درجات الحرارة المتوقعة في مباراة مصر والسنغال
وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 11 للعظمى و10 للصغرى، وفي الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية وجاءت باقي درجات الحرارة المتوقعة على باقي مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:
وادي النطرون 18 11
طنطا 18 10
شبين الكوم 18 10
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 19 09
السلوم 19 09
سيوة 19 08
بورسعيد 18 10
دمياط 18 10
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 10
العريش 19 11
رفح 18 11
رأس سدر 17 10
نخل 1504
نويبع 20 14
طابا 16 11
كاترين 13 00
الطور 1910
شرم الشيخ 2115
الغردقة 21 14
مرسى علم 22 11
الفيوم 18 08
بني سويف 1807
المنيا 1807
أسيوط 19 07
سوهاج 2008
قنا 21 08
الأقصر 22 09
أسوان 22 09
إدفو 2208
أبو سمبل 2108
الوادي الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 24 12
حلايب 22 13
رأس حدربة 22 13
بطولة أمم أفريقيا
يذكر أنّ بطولة أمم أفريقيا انطلقت في عام 1957 للمرة الأولى، وتصدرت مصر الدول الأفريقية في عدد مرات الفوز باللقب التي وصلت إلى 8 مرات، تليها الكاميرون بـ5 ألقاب، وغانا بـ4 ألقاب، ونيجيريا بـ3 ألقاب، وكوت ديفوار، والجزائر، والكونغو الديمقراطية، لقبين لكل منهم، وزامبيا، وتونس، والسودان، وإثيوبيا،والمغرب، وجنوب أفريقيا، والكونغو برازافيل لقب واحد لكل منهم.