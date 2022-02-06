حالة الطقس وقت مباراة مصر والسنغال.. الملابس الثقيلة سلاحكم لمواجهة البرد

يستعد كثيرون للتجمع في المقاهي والكافيهات والنوادي والساحات المفتوحة، لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم أفريقيا الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، رغم برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، فالجميع سيخرج اليوم حال الفوز للاحتفال بالحصول على اللقب الثامن، سواء انتهت المباراة في وقتها الطبيعي أو تمّ اللجوء للوقت الإضافي وضربات الترجيح.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد ساعات الليل طقس شديد البرودة على جميع المناطق، يصل إلى حد الصقيع على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يتطلب الحرص على ارتداء ملابس ثقيلة للحماية من الطقس البارد.

درجات الحرارة المتوقعة في مباراة مصر والسنغال

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 11 للعظمى و10 للصغرى، وفي الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية وجاءت باقي درجات الحرارة المتوقعة على باقي مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 19 09

السلوم 19 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 10

دمياط 18 10

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 17 10

نخل 1504

نويبع 20 14

طابا 16 11

كاترين 13 00

الطور 1910

شرم الشيخ 2115

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 11

الفيوم 18 08

بني سويف 1807

المنيا 1807

أسيوط 19 07

سوهاج 2008

قنا 21 08

الأقصر 22 09

أسوان 22 09

إدفو 2208

أبو سمبل 2108

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 24 12

حلايب 22 13

رأس حدربة 22 13

بطولة أمم أفريقيا

يذكر أنّ بطولة أمم أفريقيا انطلقت في عام 1957 للمرة الأولى، وتصدرت مصر الدول الأفريقية في عدد مرات الفوز باللقب التي وصلت إلى 8 مرات، تليها الكاميرون بـ5 ألقاب، وغانا بـ4 ألقاب، ونيجيريا بـ3 ألقاب، وكوت ديفوار، والجزائر، والكونغو الديمقراطية، لقبين لكل منهم، وزامبيا، وتونس، والسودان، وإثيوبيا،والمغرب، وجنوب أفريقيا، والكونغو برازافيل لقب واحد لكل منهم.