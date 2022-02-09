إصابة 3 بينهم شقيقان في مشاجرة بالأسلحة النارية بدار السلام

نشبت منذ قليل، مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة دار السلام، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم شقيقان.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله شخصين مقيمين بدائرة القسم مصابين برش خرطوش.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية

بالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفي المشاجرة، مقيممون بذات الناحية "أحدهما مصاب بجروح بالجسم"، لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب مما نتج عنها إصابة أحد الأشخاص، فأحضر شقيقه سلاحا «فرد خرطوش» وأطلق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول محدثاً إصابتهما المشار إليها.

ضبط طرفي المشاجرة

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحد الشقيقين السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.