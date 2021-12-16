طلق ناري يصيب فتاة في ظروف غامضة بقنا.. جهود مكثفة لضبط الفاعل

أصيبت فتاة بطلق ناري، اليوم، في قرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد ورود بلاغ بإصابة ربة منزل بطلق ناري.

إسعاف قنا تنقل الضحية إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت الفتاة وتدعى «حنان. أ»، 20 عاما، ربة منزل، مصابة بطلق ناري في القدم اليمنى، في ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع إصابة الفتاة بقرية أسمنت، وتجري تحريات وبحث شامل حول مصدر إطلاق النيران لمعرفة مصدرها الأساسي والقبض على حائز السلاح الذي أطلق النيران وأصاب الفتاة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم.

قتل مزارع على بوابة مسجد في نجع الجامع

وفي واقعة أخرى، كان نجع الجامع بقرية المراشدة في مركز الوقف شمال محافظة قنا، شهد أمس واقعة مصرع مزارع على بوابة مسجد القرية من قبل شخص أطلق عليه وابلا من الرصاص لوجود خلافات ثأرية قديمة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم وتقديمه لجهات التحقيق فضلا عن ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة التي أمرت ندب مفتش الصحة الذي أعد تقرير طبي شامل حول أسباب الوفاة، وبناء عليه صرّح بدفن الجثة بعد تسليمها لذويه من أسرته في القرية.