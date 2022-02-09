دنيا سمير غانم تنشر صورتها مع ابنتها بجاكيت «فطوطة»: «أنستونا»

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، تجمعها بابنتها كايلا، عبر خاصية «استوري» على حسابها بموقع «إنستجرام»، استجابة لطلب إحدى متابعاتها خلال الفقرة، التي خصصتها عبر حسابها، للتفاعل مع جمهورها والإجابة على أسئلتهم، التي تضمنت أحوال عائلتها وأعمالها المقبلة، كما كشفت أنها بصدد طرح ألبوم غنائي جديد.

صورة دنيا سمير غانم مع ابنتها كايلا: أنستونا

ظهرت دنيا، برفقة ابنتها، وترتدي كلا منهما جاكيت «جينز»، مرسوما عليه صورة الفنان الراحل سمير غانم، بشخصية «فطوطة»، ومدون عليه عبارته الشهيرة «أنستونا»، وبسؤالها عن طريقة تعاملها مع ابنتها، قالت: «أنا محتاسة والله.. بس أكتر حاجة بعملها، هي أني دايما بحط نفسي مكانها، وافتكر إحساسي وأنا في سنها، عشان نعرف نتكلم مع بعض، وبحب أسمعها وأفهمها دايما بالراحة».

«تسليم أهالي» في عيد الفطر

لم يقتصر حديث دنيا سمير غانم، مع جمهورها على أعمالها الفنية فقط، بل تطرقوا للحديث عن حياتها الشخصية والعائلية، بالإضافة إلى تفاصيل يومها، ومنهم من طلب منها نصائح في الحياة، وكشفت موعد طرح فيلها «تسليم أهالي» في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر المقبل.

نفسي أمثل مع يحيى الفخراني

بسؤالها عن الفنان الذي ترغب في العمل معه، قالت دنيا سمير غانم، إنها ترغب في تكرار العمل مع الفنان يحيى الفخراني، مرة أخرى، بعد التجربة التي جمعتهما سابقا في مسلسل «للعدالة وجوه أخرى» عام 2001.

وقالت إن شقيقتها إيمي سمير عانم، أكثر ممثلة تحبها، وعن العمل الذي تتمنى تقديمه، قالت: «نفسي أمثل في عمل تاريخي لمصر، يعني أحداثه تكون بتدور في فترة قديمة».

وأكدت دنيا، أن المنزل والعائلة على رأس أولويتها، موضحة: «بيتي طبعا أهم حاجة وشغلي ده المكان اللي بلاقي نفسي، وبطلع طاقتي وهواياتي، وكل اللي عشته مع أهلي فيه.. أهلي حياتهم كانت أنا وإيمي والفن فقط»

ووجهت رسالة إلى جمهورها، قائلة: «أنتوا العشق والكنز، أنتوا اللي بتهونوا كل حاجة صعبة، أنتوا الدافع ومصدر قوتنا أنا وإيمي، زي ما كنتوا مصدر لقوة أهلي الغاليين، وبابي قال لي ثروة الفنان هي حب الناس».