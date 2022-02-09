«التنسيقية» تشارك في اليوم السنوي لمبادرة «شباب يدير» بمشاركة 1500 شخص

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات اليوم السنوي لمبادرة «شباب يدير شباب»، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و1500 شاب وفتاة من متطوعي وزارة الشباب والرياضة، والبطلة الأوليمبية جيانا فاروق، والبطل البارالمبي شريف عثمان، ولفيف من قيادات الوزارة والمركز الأوليمبي، وممثلين عن شركة روابط الرياضية، وعدد من الشخصيات العامة والمؤثرة، وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي.

تكريم المحافظات المتميزة

ضم وفد التنسيقية النائبة هادية حسني، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤمن سيد ويوسف شعبان وأحمد البشبيشي ومؤمن ممدوح ومحمود أبو خضرا ونور الهدى، أعضاء التنسيقية.

وشهد اليوم السنوي تكريم المحافظات المتميزة بالمبادرة، فضلاً عن عدد من الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة بالمركز الأوليمبي، كما تضمنت فعاليات اليوم السنوي عدداً من العروض التقديمية حول آليات عمل مبادرة «شباب يدير شباب» والأحداث والفعاليات التي قامت بتنظيمها، وتوضيح عمل اللجان المركزية للمبادرة.

ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي، بمجهودات الشباب المشاركين في المبادرة ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، والمشاركة في تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة على مدار العام في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن العمل على مخرجات المنتديات والملتقيات والمؤتمرات الشبابية ووضعها في إستراتيجية متجددة من خلال وزارة الشباب والرياضة، أمر نعمل عليه بشكل علمي مستمر، مطالباً الشباب بالتوسع الكمي والكيفي والربط بالإستراتيجية الوطنية للشباب التي أطلقتها الوزارة.

دعم الوزارة إلى المشروع

وأوضح «صبحي» أهمية مبادرة شباب يدير شباب، كمشروع كبير ومبتكر استطاع أن ينجح في تحقيق الأهداف المرجوة منه، واستطرد قائلًا: «الوزارة تقدم كل الدعم للمبادرة التي باتت منتشرة بجميع المحافظات، والتي تستهدف تخريج شباب قادر على التحدي والقيادة».