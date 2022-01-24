استعدادا لـ«مصر تستطيع بالصناعة»..مكرم تجتمع باللجنة التنسيقية للمؤتمر

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية لمؤتمر «مصر تستطيع»، فى إطار الاستعدادات النهائية للنسخة السادسة من المؤتمر والتي تحمل عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» ويتم تنظيمها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، للاتفاق على الترتيبات النهائية للنسخة السادسة، والمقرر انطلاقها أواخر شهر مارس المقبل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى والهيئات المعنية.

نبيلة مكرم: حريصون على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم توطين الصناعة

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنّ النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا حول العالم.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنّ المؤتمر سيشهد جلسات تم تحديد محاورها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والتي من بينها مناقشة سبل توطين صناعة السيارات، وتطوير صناعات الدواء، واستخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي COP27، بجانب العمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.

وأشادت الوزيرة بجهود علماء وخبراء مصر بالخارج، الذين بذلوا جهدهم وحرصوا على الإسهام بعلمهم في المشروعات القومية، وفي تحقيق انطلاقة قوية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030، وجهود بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.

هاني عازر: جذورنا في مصر وحريصون على نهضتها

وفي سياق متصل، أشاد المهندس هاني عازر، الرئيس الشرفي لمؤسسة «مصر تستطيع»، بجهود علماء وخبراء مصر بالخارج، وحرصهم على الإسهام في جهود التنمية بمختلف المجالات، مثمنًا ما قطعته مصر في طريق التنمية في وقت قياسي.

وأوضح «عازر»، أن المؤتمر سيسهم في تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين المتخصصين بمجال الصناعة بالخارج، وذلك في إطار علاقاتهم بالمؤسسات الصناعية الدولية الكبرى والقائمين عليها من الخبراء العرب والأجانب.

وأضاف «عازر»، أن إسهام علمائنا وخبرائنا بالخارج يؤكد أن جذورنا في مصر وحريصون على نهضتها وانطلاقها بقوة في طريق التكنولوجيا المتطورة، لمواكبة جهود الجمهورية الجديدة التي تضع بصمات كبيرة للنهوض بالوطن.