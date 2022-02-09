ضبط عصابتين لسرقة السيارات والموتوسيكلات في البساتين والمقطم

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تشكيلين عصابيين بالقاهرة تخصصا في ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بمنطقتي المقطم والبساتين.

وتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، ذكر فيه أنه عقب تركه سيارته بدائرة القسم، وحال عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء حادث سرقة شخصان، لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الجيزة، استخدما في الواقعة سيارة ملاكي مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقاما خاصة بسيارة أخرى.

المتهمان استخدما لوحات معدنية لسيارة أخرى لخداع الأمن

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة مُثبت عليها لوحات معدنية لسيارة أخرى، وعُثر بداخل السيارة على اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة، وتبين أنها ملك أحدهما، إضافة إلى فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، وأقرا بارتكاب 5 حوادث سرقة بالأسلوب ذاته، وأضافا بشرائهما السيارة من متحصلات وقائع السرقة.

وجرى بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وشاشتين وجهازين لاب توب، وجهاز ميكرويف و3 قطع مكبر صوت، من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك»

وفي واقعة أخرى، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالبساتين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تكوين شخصين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقة دراجات نارية.

وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، لدى عميلهما "سيئي النية"، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.