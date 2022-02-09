إجبار شخصين على توقيع إيصالات أمانة بالنزهة والمرج.. العقل واحد والجناة مختلفون

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص، أجبروا آخر بالتوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه، بسبب خلافات مالية بينهم.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة النزهة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من 3 أشخاص، لقيامهم بإكراهه على توقيع 14 إيصال أمانة على بياض، لوجود خلافات مالية بينهم.

ضبط المتهمين وإيصالات الأمانة بالنزهة

أكدت التحريات وعملية جمع المعلومات، صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهم وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات وأقوال المجنى عليه أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأرشد المتهمين، خلال التحقيقات، على مكان 14 إيصال أمانه مزيلين بتوقيع المجني عليه، وبالفعل تم ضبتهم بالإضافة إلى هاتف محمول، واتخذت الإجراءات القانونية.

تحرير شاب محتجز في المرج

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه باحتجاز آخر، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمرج، بعد وصول بلاغ إلى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي.

وأوضحت السيدة، في البلاغ، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من «مجهول»، أخبرها بإحتجاز نجلها، بسبب خلافات مالية بينهما، وساومها على دفع مبلغ مالي، نظير إطلاق سراحه، واتفق معها على التقابل أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج، لسداد المبلغ المالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه، تم ضبطه، وتبين أنه سائق مقيم بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وبصحبته المجنى عليه.

وبمواجهته بأقوال المُبلغة، أقر بأنه حال سيره أعلى الطريق الدائرى بالسيارة قيادته، استوقفه المجنى عليه، وبصحبته آخر، وطلبا منه توصيلهما، وأثناء ذلك قام الأخير بمغافلة الجاني، واستولى منه على هاتفه المحمول، ولاذ بالفرار.

وقرر السائق، احتجاز المجنى عليه بمسكنه، وإجباره على التوقيع على 9 إيصالات أمانة على بياض، والتواصل مع أهليته لاسترداد قيمة الهاتف المحمول، ظنا منه بوجود علاقة بين المجنى عليه والأخير.

وبسؤال المجني عليه، ومواجهته بما جاء بأقوال المشكو في حقه، أيدها، وأقر بسابقة تعرفه على المتهم الهارب، من خلال موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أثناء بحثه عن فرصة عمل، وقيام المتهم الهارب بالتواصل معه وإيهامه بقدرته على توفير عمل له.

وأوضح المجني عليه، أنه اتفق معه على التقابل بمحل الواقعة، وقام الأخير بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ونفى علمه بالملابسات.

وكشف السائق مرتكب واقعة الاحتجاز، خلال التحقيقات عن أماكن إيصالات الأمانة، وبالفعل تم ضبط عدد 9 إيصالات على بياض، مزيلين بتوقيع المجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.