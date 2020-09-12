"جنوب سيناء" تدرس طرق حماية مدينة أبورديس من السيول

عقدت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمدينة أبورديس، بحضور رئيس مدينة أبورديس، وعدد من المعنين بالمياه الجوفية، والإدارة الهندسية، والموارد المائية، لدراسة ومعاينة مجاري السيول ومخراتها بمدينة أبورديس.

وقالت نائب المحافظ، إنه جرى انهيار بحيرة بعبع التي تقع على حدود المدينة أمام المنطقة الصناعية، عقب تعرض المدينة لطقس سيئ خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس الماضي، من سيول جارفة وأمطار غزيرة، وتسببت أيضًا في أضرار بالغة للمباني والمنشآت.

وأكدت نائب المحافظ أنه سيجرى إصلاح ما حدث من تلفيات بالمدينة نتيجة هذه السيول، وتطوير وترميم بحيرة بعبع لإعادتها لوضعها الطبيعي، وإدخالها الخدمة مرة أخرى، كما سيجري العمل على إنشاء قناة توجيه بطول 4 كيلومترات، بداية من مخرج وادي بعبع، لتأمين مرور المياه من الاتجاه الشرقي للغربي، دون إضرار بالطريق.

وأوضحت نائب المحافظ، أن ترميم بحيرة بعبع واقامة قناة توجيه سوف حمون الطرق الدولية الجديدة والقديمة من أخطار السيول، وسيجري دراسة مقترح لإنشاء 5 بحيرات صناعية، و4 سدود حماية، بالإضافة إلى قناة تصريف للمياه.