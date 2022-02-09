توفيق عبد الحميد عن مشاركته في «يوتيرن»: سأقرر بعده الاستمرار أم التوقف

بعد غياب دام 12 عاما، أعلن الفنان توفيق عبد الحميد، عودته إلى التمثيل مرة أخرى، من خلال عمل درامي في موسم رمضان 2022، بحسب ما كتبه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

توفيق عبد الحميد يعلن عودته للتمثيل

وكتب توفيق عبد الحميد: «بعد 12 عام من التوقف عن التمثيل، أعود في مسلسل «يوتيرن» كهاوي بس بأجر، والتجربة الفيصل في أن أستمر أو أعود للتوقف».

ومسلسل «يوتيرن»، بطولة كل من: ريهام حجاج، وكريم قاسم، وعبير صبري، وصفاء الطوخي، ومحمد كيلاني، ومحمود حجازي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

يشار إلى أن آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها عبد الحميد، كانت مسلسل «سي عمر وليلي أفندي»، الذي قدمه عام 2010، بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم: دلال عبد العزيز، وهالة فاخر، وأحمد مراد، وميمي جمال، وياسر فرج، ومروة عبد المنعم، ويوسف فوزي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد نبيه.

حقيقة تحويل سيارته إلى أجرة

كانت قد ترددت شائعات خلال فترة غياب توفيق عبد الحميد، عن الساحة الفنية، بأنه يتعرض لأزمة مالية، وبسببها حول سيارته إلى أجرة للعمل عليها، لكنه قال في أحد اللقاءات الإعلامية، إن هذا الأمر غير صحيح.

وكشف «عبد الحميد»، أنه كان يتلقى عروضا بالمشاركة في أعمال فنية، لكنه كان يرفضها، خاصة أنه كان قد تعرض لانزلاق غضروفي منذ فترة، وبسببه جلس في المنزل لفترة طويلة لأخذ راحة.