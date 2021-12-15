توفيق عبد الحميد يعود للدراما بعد غياب 11 عاما بمسلسل «يوتيرن»

نجح المُنتج جمال العدل، في إعادة الفنان توفيق عبد الحميد، إلى الدراما التليفزيونية، وذلك بعد غياب طويل عن الجمهور، دام لنحو 11 عامًا، وقدم آخر مسلسلاته عام 2010، باسم «سي عمر وليلى أفندي».

وقال المنتج جمال العدل، لـ«الوطن»، إنّ توفيق عبد الحميد، يُشارك في موسم دراما رمضان المُقبل 2022، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «يوتيرن»، بطولة الفنانة ريهام حجاج، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وأوضح جمال العدل، أنّ المسلسل يضم عدد كبير من الفنانين بجانب ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد، أبرزهم صفاء الطوخي، وعبير صبري، وكريم قاسم، ومحمد الكيلاني، وآخرين.

توفيق عبد الحميد: عودتي للتمثيل ليست من أجل الشهرة والمال

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، قد نفى ما تردد على مدار الأشهر الماضية، بشأن اعتزاله مجال الفن، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن السبب الرئيسي وراء اختفائه عن الشاشة طوال هذه الفترة، يرجع إلى عدّم وجود عمل جيد يُعيده إلى البلاتوه مُجددًا، حسب قوله.

وأكد أنه يعود للشاشة، في حال وجود سيناريو جيد يدفعه إلى الساحة مُجددًا، قائلًا: «أنا مش بمثل بحثًا عن الشهرة والمال.. أنا عاوز أمثل عشان أستمتع».

توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة مشاركته في مسلسل هجمة مرتدة 2

وأبدى الفنان توفيق عبد الحميد، دهشته من تداول اسمه ضمن المُشاركين في الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة، والمُفترض عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل، قائلًا إنه لا يعلم من أين تأتي هذه الشائعات، وهل هي مقصودة أم لا؟، متابعًا أنه لا توجد أي إجابات على تلك الشائعات التي تتردد حوله.

وقال: «أنا قاعد في حالي في البيت، وكافي خيري شري، ومعرفش الإشاعات ديه بتيجي منين، ومعرفش غرض اللي بيروجها أيه»، مضيفًا: «الحمد لله كل الشائعات التي تترد من حولي حتى الآن، لم تؤثر عليَّ بالسلب كثيراً».