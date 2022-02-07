أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 7-2-2022 في مصر

تختلف أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة، ومع فتح الطيران بين الدول المختلفة تزداد محركات البحث عن أسعار العملات المختلفة، مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدينار الكويتي وغيرها، لذا تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أسعار العملات المختلفة في البنوك المختلفة اليوم الاثنين الموافق 7 فبراير، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الريال السعودي نحو4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سجل اليورو في البنك الأهلي نحو 17.86 جنيه للشراء 18.04 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد نحو 17.78 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.84 للشراء وسعر 18.09 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو، وسجل اليورو في بنك مصر سعر 17.86جنيه للشراء 18.07جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الأمريكي اليوم سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بنك مصر، كما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنك قناة السويس وسجل الدرهم الإماراتي سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر، وعلى الجانب الآخر سجل الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد لتصل إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الإسكندرية نحو 21.13 جنيه للشراء، ونحو 21.33 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 21.15جنيه للشراء، و21.45 جنيه للبيع، كما سجل الجنية الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 21.13 جنيه للشراء، ونحو 21.31 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 21.14 جنيه للشراء، ونحو 21.45 جنيه للبيع.