أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9-2-2022 في مصر

تختلف أسعار العملات الأجنبية والعربية بين الدولار واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي بشكل يومي، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري من أجل تحديد أفضل سعر للبيع والشراء، تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات المختلفة اليوم الأربعاء 9 فبراير، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

ومن أبرز أسعار العملات التي يتابعها الجمهور سعر الدولار في البنوك، حيث سجل اليوم 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم

تباين سعر اليورو في بنك مصر، حيث سجل نحو 17.82 جنيه للشراء و18.01 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 17.84 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.57 للشراء وسعر 18.07 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر 17.84 جنيه للشراء 18.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 21.12 جنيه للشراء، ونحو 21.31 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 21.15 جنيه للشراء، ونحو 21.33 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.12 جنيه للشراء، ونحو 21.36 جنيه للبيع، أما في بنك عودة فسجل نحو 21.16 جنيه للشراء، و21.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر بسعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي نحو 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية لنحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اختلف سعر الدرهم الإماراتي بين 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنك عودة، وسجل في بنك قناة السويس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد لسعر 4.17 جنيه للشراء، وأخيرا جاء الدرهم الإماراتي بسعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر.