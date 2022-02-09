تحرير 84 محضرا في حملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بدمياط

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملاتها على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالعمل على إحكام الرقابة على المنظومة التموينية والتصدى لأى محاولات للتلاعب بها.

حملات متتالية على الأسواق

وقال بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط، إن مديرية التموين نفذت حملات متتالية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، ورصدت خلالها مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وكذلك عدم القيد فى السجلات، وعرض لحوم مكشوفة للبيع ومخالفات أخرى.

وبحيب البيان، قامت المديرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 84 محضر حيال ذلك.

استهداف مكامير الفحم بكفر البطيخ

وكانت محافظة دمياط أطلقت أمس حملة مكبرة، تضمنت ممثلي جهاز شؤون البيئة ومدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، ومركز شرطة كفر البطيخ وأيضاً شرطة البيئة والمسطحات والمرصد البيئي بجهاز شؤون البيئة والإدارة الزراعية.

واستهدفت الحملة المرور والتفتيش على جميع المكامير المطورة بنطاق كفر البطيخ، حيث تم تفعيل قرارات الايقاف من خلال توقيع أصحاب النماذج المطورة على اقرارات بذلك لحين استكمال مستندات إصدار التراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإجراء القياسات اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالبدء فى تطبيق قرار إيقاف مكامير الفحم المطورة المخالفة للقرار رقم 994 لسنة 2021 ، ووفقاً لما ورد بخطاب جهاز شئون البيئة بالمنصورة والمتضمن إيقاف عدد 16 نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتى الغير ملتزمين بالاشتراطات البيئية.