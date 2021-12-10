8 قوافل طبية بقرى محافظة دمياط خلال شهر ديسمبر.. تعرف على تفاصيلها

أعلنت مديرية الصحة بدمياط استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر ديسمبر الجاري، والتى تستهدف 8 قرى بمراكز دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا، وذلك تيسيرا على المواطنين بالأماكن البعيدة ولتخفيف الضغط على المستشفيات.

خريطة القوافل الطبية خلال شهر ديسمبر

وجرى تنفيذ قافلة طبية بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ، وذلك يومى الأربعاء والخميس1 و 2 ديسمبر، كما تم إطلاق قافلة بقرية كفر المنازلة بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 ديسمبر، وانطلقت اليوم الجمعة قافلة بالضهرة بمركز فارسكور تستمر حتى غدًا السبت، هذا إلى جانب تنفيذ قافلة بقرية دقهلة مركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس 15 و16 ديسمبر.

وخلال النصف الثاني من الشهر سيتم عقد قافلة بقرية شرباص بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت الموافقين 17 و18 ديسمبر، وبدمياط أيضاً ستنطلق قافلة بطبل يومى الأربعاء والخميس 22 و23 ديسمبر، بالإضافة إلى قافلة أخرى بقرية الناصرية بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت 24 و25 ديسمبر، وأخرى بكفور الغاب بكفر سعد يومى الأربعاء والخميس 29 و30 ديسمبر.

خدمات علاجية مجانية للمواطنين في كل التخصصات

والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتضمن خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وتخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.