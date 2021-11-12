محافظة دمياط تواصل حملات الموجة الـ 18: إزالة تعديات لـ 60353 مترا

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن المحافظة مستمرة فى جهودها للتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضافت المحافظ، أنه تم تنفيذ حملات بنطاق مركزى دمياط وفارسكور أمس الخميس، أسفرت عن إزالة 35 حالة تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية حماية النيل والصرف، بمساحة 1130 مترا مربعا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ18، مشيرة إلى أنه قد بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة، 331 حالة بمساحة إجمالية 60353 مترا مربعا.

محافظ دمياط: حملات متتالية لإزالة أي تعديات

هذا وواصلت محافظة دمياط حملات الموجة الـ18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة وذلك فى مرحلتها الثالثة التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجارى، حيث أوضحت محافظ دمياط أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للتصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، يجرى تنفيذ حملات متتالية لإزالة أي تعديات بجميع المناطق والتعامل بحسم مع هذه المخالفات.

إزالة تعديات على أملاك دولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى

وأضافت «عوض»، أن أجهزة المحافظة تمكنت من إزالة عدد 37 حالة تعد على أملاك الدولة، بمساحة 43033 مترا مربعا، تابعين لولاية الموارد المائية والرى، و34 حالة بمساحة 11911 مترا مربعا بمركز كفر البطيخ، ليتخطى إجمالي التعديات التي تم إزالتها الـ 60 ألف حالة.