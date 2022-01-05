خريطة القوافل العلاجية في محافظة دمياط خلال شهر يناير.. انطلقت اليوم

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء عمل القوافل الطبية العلاجية للعام الجديد 2022، والتي تأتي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع المناطق وتخفيف الضغط على المستشفيات.

خطة شهر يناير تنطلق اليوم بقرية العبيدية

وبدأت خطة شهر يناير اليوم بإطلاق قافلة طبية بقرية العبيدية بمركز فارسكور التي ستستمر حتى الغد، كما تتضمن خطة القوافل العلاجية المجانية التي ستتم خلال الشهر انطلاق قافلة بـ«غيط النصارى» في مركز دمياط يومي الجمعة والسبت (7، 8 يناير 2022)، وأخرى بـ«كفر شحاتة» بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس الموافقين (12 ،13 يناير 2022)، وكذا قافلة بقرية «حجاجة» بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت الموافقين (14 ،15 يناير 2022).

4 قوافل طبية في النصف الثاني من الشهر

ومن المقرر تنظيم 4 قوافل طبية في النصف الثاني من الشهر الجاري، الأولى بقرية الزهراء بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس الموافقين (19 ،20 يناير 2022) والثانية بأبو جريدة التابعة لمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت الموافقين (21 ،22 يناير2022) ، بالإضافة إلى إقامة قافلة علاجية بقرية سيف الدين مركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس الموافقين (26 ،27 يناير 2022) ،وختاماً بالقافلة التى ستقام بقرية البراشية بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت الموافقين (28 ،29 يناير 2022 ).

ونوهت المحافظ الى أن القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية , بالإضافة لعمل التحاليل الطبية و الأشعة، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.