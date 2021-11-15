13 محضرا لعدم ارتداء الكمامة خلال يومين في محافظة دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط، برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة مع التزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

تغريم 7 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة

وأسفرت الحملة عن تغريم 7 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة حيث بلغ إجمالي ما تحصل 350 جنيها وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المضبوطات.

وشدد رئيس المدينة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا يأتي ذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية وإشغالات الطريق.

13 محضرا لعدم إرتداء الكمامة خلال يومين

وقامت الوحدة المحلية بفارسكور أول أمس بشن حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية حيث تم تغريم 6 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة حيث بلغ إجمالي ما تحصل 300 جنيه وتم تحرير المحاضر والإجراءات القانونية نحو المضبوطات ليرتفع بذلك عدد من حرر ضدهم محاضر لـ 13، وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا .

حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا برئاسة محمد صلاح بشن حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات والأسواق حيث تم تنفيذ حملة إجراءات احترازية بقرى «دقهلة، سيف الدين، الكاشف الجديد»، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وكذلك التحفظ على بعض الإشغالات وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء وحفاظاً علي السلامة العامة للمواطنين.