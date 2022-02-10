حظك اليوم برج الحمل الخميس 10-2-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الحمل هو الأول فى الأبراج الفلكية، حيث تمر الشمس تمر من خلاله من 21 مارس حتى 19 أبریل، وهو برج يتميز بالبراءة، إذ يعشق الانطلاق وحب الحياة، ومولود برج الحمل لديه الكثير من الصفات التي تميزه، حيث إنه صاحب شخصية مسالمة وطيب، ويعطي حسن النية في جميع تعاملاته مع الآخرين على المستوى العائلي والأصدقاء المقربين، وداخل محيط العمل.

كما يتسم مولود برج الحمل بالتعاطف مع الآخرين وطيبة القلب والإخلاص، كما أنه يسعى للمعرفة كل ما يدور من حوله، ويمتلك قدرة كبيرة على تحمل المسؤولية، وتحمل ضغوط الحياة اليومية، وأي مشكلة يواجهها، وكل هذا وسط جو وحالة من الحيوية والتفاؤل والنشاط الملازمين له.

حظك اليوم لمولود برج الحمل عاطفيا.

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، ان علاقاتك اليوم ستكون جيدة مع الأصدقاء، وفق حظك اليوم ، حيث يمدك الأصدقاء بحرارة المشاعر، كما انك تهتم بهم جميعا.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن اليوم ستتألق موهبتك الفنية ويجب أن تعتني بها دائما، لهذا يجب أن تكون نشيطا ومستعدا لليوم.

مميزات رجل وامرأة برج الحمل

يملك الرجل والأنثى من مواليد برح الحمل الجاذبية الشديدة، والظهور بشكل ساحر، يجذب إليه كل من حوله، كما أنه يعشق تجربة كل ما هو جديد، لهذا يعرف بتعدد العلاقات العاطفية، حتى يصل إلى ما يريد تحقيقه، كما أنه يتمسك بعلاقاته ولا يترك أي علاقة بسهولة، ويسعى دائما إلى تحقيق النجاح بها، كما أنهم يقدرون الصداقة مع الطرف الآخر بشدة، ويمنح الأمان والاطمئنان لجميع المقربين منه، ويرفضون دائما أي نوع من السيطرة عليهم.

كما يتسم مولود هذا البرج بأنه يحب التعبير عن مشاعره للآخرين، حيث يرفض أن يتحمل الضغط ويحب التحدث مع الآخرين.

مشاهير برج الحمل

يوجد الكثير من المشاهير من مواليد برج الحمل، منهم الشاعر الكبير الراحل نزار قباني، والفنانين عمر الشريف، وباسكال مشعلاني، وسوسن بدر، ونادية الجندي، ومن النجوم العالميين، ليدي جاجا، سيلين ديون، وماريا كاري.