حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 9-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يهتم بالناس، ويتابع أخبارهم فهو شديد الود مع كل الأفراد من حوله خاصة أصحاب العمر والعائلة، وهو يحتل المرتبة الأولى في الأبراج الفلكية التي تبلغ 12 برجا، أولهم الحمل ثم الثور ثم الجوزاء ثم السرطان ثم الأسد، ثم العذراء، ثم الميزان، ثم العقرب، ثم برج القوس، ثم برج الجدي، والدلو وآخرهم برج الحوت.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بضرورة الاستفادة من محبة الآخرين، وتقدير الزملاء لتحقيق كل ما يريدوا في حياتهم المهنية، والوصول لأعلى المناصب، وفقا لـ حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل ناحية، وتستمتع بالتجديد والتنويع، وذلك رغم التشويش المحيط حولك فيمكنك أن تستغل هذا التفاؤل لتحقيق علاقات ناجحة، وتجعل علاقتك قريبة من الآخرين، خاصة أقرب الناس إليك.

وتحقيق ذلك يجعلك سعيد في حياتك ومبتهج في علاقتك مع الآخرين، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

وتتميز مواليد برج الحمل بأنه شخصية تحب العمل الدؤوب والتفاني في العمل والاجتهاد فهو يبذل قصارى جهده لتحقيق كل ما يتمنى، غير أنه يتسم بشخصية ساحرة تجذب الأنظار له بشكل مستمر، وهو من أصدق وأوفى الشخصيات، فهو يتسم بالوضوح والصراحة في كل معاملته مع الآخرين، وبالتالي يكره الكذب والنفاق.

وإلى جانب ذلك يحب مولود برج الحمل الصدق والوفاء، فهو واضح بدرجة كبيرة ولا يقبل أن يغش، كما أنه يحب أن يجمع المعلومات المختلفة عن كل ما يدور حوله، مما يجعله يطرح أسئلة كثيرة على الآخرين لمعرفة كل جوانب الأمور.

كما يتسم بأنه برج ناري لديه قوة شخصية وسيطرة على الآخرين، فهو يحب أن يؤخذ رأيه في مختلف الأمور التي تدور حوله، ويحب أن ينفذ ما يريد بغض نظر عن الأمور الأخرى، كما أنه يمتلك قلب طيب يمكنه التسامح مع أي خطأ يصدر في حقه، خاصة إذا جاء من شخص قريب منه.