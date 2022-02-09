«التموين» تتسلم مليوني طن قصب من المزارعين والتوريد مستمر حتى أبريل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلقيها تقرير من شركة السكر للصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بشأن إجمالي توريدات قصب السكر الذي تتسلمه الوزارة من المزارعين منذ بدء موسم التوريد نهاية ديسمبر الماضي والمستمر حتى أبريل المقبل.

توريد 2 ونصف مليون طن قصب من المزارعين لوزارة التموين

ووفقا لبيان صحفي، قالت وزارة التموين إنّ كميات القصب التي تم توريدها من المزارعين منذ بداية موسم التوريد نهاية شهر ديسمبر الماضي، بلغت 2 ونصف مليون طن من القصب، وهي الكميات التي تسلمتها وزارة التموين فعليا من المزارعين.

شركة السكر تنتج 242 ألف طن سكر

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ شركة السكر للصناعات التكاملية أنتجت 242 ألف طن سكر من كميات القصب الموردة.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن قيمة توريد طن القصب من المزارعين للعام الجاري، بـ 810 جنيهات بزيادة 90 جنيها عن العام الماضي، حيث كانت قيمة توريد الطن من المزارعين 720 جنيها.

وتستمر شركة السكر للصناعات التكاملية يوميا في إنتاج السكر من كميات القصب الي تورد إليها من المزارعين على مستوى المحافظات.

في سياق متصل، أكدت وزارة التموين، أن مصر تقترب من إعلان اكتفائها ذاتيا من السكر، حيث يكفي احتياطي مصر من السكر حاليا 5 أشهر، ومن المتوقع زيادة الاحتياطي من السكر بنهاية موسم التوريد المقرر في أبريل المقبل.