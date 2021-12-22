إعلان أسعار توريد القصب والبنجر من المزارعين.. زيادة 90 و75 جنيها للطن

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه جرى اتباع أسلوب ممنهج للإعلان عن أسعار توريد طن القصب والبنجر من المزارعين، بسبب وجود تعاون بين كل أصحاب المصلحة.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، داعيا المزارعين للتحول من نظم الري إلى نظم الغمر الحديثة من أجل انخفاض التكلفة، وبالتالي تحسين الإنتاجية.

تحديد أسعار القصب والبنجر

وخلال المؤتمر، جرى الإعلان عن الأسعار الجديدة لشراء البنجر، من المزارعين، كالتالي:

** إقرار زيادة على توريد طن البنجر من المزارعين بحد أدنى 75 جنيها، وبالتالي ستقوم الشركات بتعديل الاتفاقيات بناء على هذه الزيادة، موضحا أنه قد تكون التكلفة أزيد في المناطق الصحراوية، ليصبح متوسط سعر طن البنجر 703 جنيهات، بعدما كان 628 جنيها للعام الماضي.

** جرى الاتفاق على زيادة 90 جنيها في توريد طن القصب من المزارعين، وكان العام الماضي طن القصب بقيمة 720 جنيها، وأصبح هذا العام 810 جنيهات.

من جانبه، أشار علي المصيلحي وزير التموين، إلى حدوث تعاون غير مسبوق لتحقيق هامش ربح للمزارع في الإعلان عن قرار توريد طن القصب والبنجر.

توفير السلع للمستهلك بأسعار تنافسية

وأضاف وزير التموين خلال المؤتمر: «توفير السلعة لدى المستهلك أهم اهتماماتنا بحيث تكون تنافسية مع الأسعار العاليمة، لأنه لو كان سعر السلعة أقل من مثيلاتها في الخارج سيتجه الجميع لتصديرها، ولو كان سعر السلعة في مصر أعلى من الخارج سيكون الاتجاه للاستيراد، وحدوث ركود في إنتاجنا المحلي».

وأضاف الوزير، أن الحكومة تقوم دائما بالنقاش مع مجلس النواب في كل القرارات المهمة، وهذا العام ربما يعتبر عاما متميزا في كل شيء، خاصة في ملف سعر القصب والبنجر.

وأكد المصيلحي، أنه جرى تنظيم حوار بناء على كل المستويات لتحقيق المصالح المشتركة في ملف سعر القصب والبنجر، مضيفا: «جرى تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من البرلمان وصناعة السكر من القصب والبنجر وممثلي مجلس النواب ووزارة الزراعة».