التموين تعلن قيمة توريد طن قصب السكر من المزارعين

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قيمة توريد طن قصب السكر من المزارعين بقيمة 810 جنيهات، بزيادة 90 جنيها عن العام الماضي، موضحا أنّ الطن سجل في العام الماضي 720 جنيها.

آليات تحديد سعر طن قصب السكر

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقد قبل قليل بمقر الوزارة، بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، لإعلان تحديد أسعار القصب والسكر، أنّ تحديد السعر جاء بعد اتفاقيات مشتركة مع وزارة الزراعة ومجلس النواب.