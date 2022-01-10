حجم توريد القصب من المزارعين لموسم 2022.. 8 ملايين طن (فيديو)

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ حجم توريد قصب السكر خلال الموسم الجاري 2022 سيبلغ 8 ونصف مليون طن مع انتهاء توريد القصب من المزارعين خلال 6 أشهر، تزامنًا مع بدء موسم الحصاد خلال شهر يناير الجاري.

سداد مستحقات المزارعين

وتعاونت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع البنك الزراعي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، من أجل سداد مستحقات المزارعين لكل طن قصب، وذلك بقيمة 810 جنيهات للطن بناء على ما أعلنه وزيرا التموين والزراعة في مؤتمر صحفي سابق بشأت تحديد سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين لموسم الحصاد 2022.

من جانبه، أوضح اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، إحدى شركات «القابضة للصناعات الغذائية»، أنّ حجم إنتاج السكر هذا العام ربما يصل إلى 900 ألف طن سكر إذا تم الوصول إلى الكمية التي تستهدفها وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوريد من المزارعين.

احتياطي مصر من السكر

وتمتلك مصر احتياطي استراتيجي من سلعة السكر يكفي حتى 3 أشهر قادمة، فضلا توقع زيادة هذا الاحتياطي بعد الانتهاء من موسم حصاد القصب 2022 وإنتاج السكر، ومن المتوقع أن تعلن مصر اكتفائها الذاتي من السكر خلال العام الجاري 2022 بحسب تصريحات سابقة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أنّ نصيب الفرد الواحد من السكر على بطاقة التموين هو 2 كيس سكر بحد أقصى وزن الكيس 1 كيلو جرام، فيما توفر الوزارة السكر الحر في فروع المجمعات الإستهلاكية بنفس سعر السكر التمويني بقيمة 10 جنيهات ونصف.