سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-2-2022 في البنوك المصرية

تزداد عمليات البحث بشكل يومي عن أسعار العملات، خاصة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والمؤسسات المصرفية، إذ إنّه العملة الوحيدة التي يتم من خلالها تحديد معظم أسعار السلع المستوردة.

وللمهتمين، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية الاقتصادية التي يقدمها للقراء في مجال أسعار العملات، حيث تستعرض السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المؤسسات المصرفية والبنوك العاملة في مصر سواء الخاصة أو الحكومية، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبحسب ما نشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية لنحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وأخيرا سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

ويلاحظ أنّ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستقر منذ نحو شهر في البنوك، إذ إنّ التداول يتحرك بشكل طفيف للغاية.