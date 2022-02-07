سعر الدولار اليوم الاثنين 7-2-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، ومع زيادة عمليات البحث عن سعر الدولار، إذ أن أغلب المنتجات تتأثر بالتغيرات الخاصة بسعر الدولار، تستعرض «الوطن» أسعار الدولار اليوم الاثنين الموافق 7 فبراير، في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المختلفة

سجل سعر الدولار بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وسجل الدولار في المصرف العربي الدولي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وأخيرا سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين الموافق 7 فبراير نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي الذي يعمل على بناء بنية تحتية قوية للقطاع المصرفي تتوافق مع المعايير العالمية، 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع، اليوم الاثنين الموافق 7 فبراير الجاري، إذ استمرت العملة الأمريكية في استقرارها خلال الأيام السابقة، بعد التغييرات التي حدثت في الأسعار في السنوات الأخيرة نتيجة تبعيات فيروس كورونا.