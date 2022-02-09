سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-2-2022 في البنوك المصرية

يزداد البحث بشكل كبير عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث يسعى عدد كبير من المواطنين لمتابعة سعر الدولار في البنوك، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، فالدولار هو العملة التي تتحدد من خلالها أسعار السلع المستوردة من الخارج.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الدولار في البنوك، نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق الموقع الرسمي لكل بنك، اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير الحالي وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 9 فبراير، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدولار بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 9 فبراير.

كما سجل الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع،

وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير الحالي.