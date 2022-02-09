«التعليم»: إعلان نتيجة «أولى وتانية ثانوي» خلال ساعات في المدارس

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، على مؤشر البحث جوجل، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي روابط وهمية للنتيجة، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم الإعلان عن رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022 على الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة أن إعلان النتائج سيكون من خلال المدارس.

إعلان نتائج أولى وتانية ثانوي في مكان واضح وظاهر بالمدرسة

وشدّدت وزارة التربية والتعليم على إعلان النتائج في مكان واضح وظاهر بالمدرسة، على أن يتم تحرير كشوف بأسماء الطلاب والتقدير الحاصل عليه الطالب أو الطالبة.

وقالت وزارة التعليم، إنه سيتم إعلان نتيجة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، في صورة تقديرات، طبقًا للكتاب الدوري رقم 1 بتاريخ 13/1/2022 على النحو التالي:

- الحاصلين علي تقديرات من 85 إلى 100 (ممتاز).

- الحاصلين علي تقديرات من 65 لأقل من 85 (جيد جدًا).

- الحاصلين علي تقديرات من 50 لأقل من 65 جيد.

- الحاصلين علي أقل من 50% ضعيف.

المتخلفين عن أداء امتحانات نصف العام

وبالنسبة للطلاب الذين لم يحضروا الامتحان لظروف قهرية، قالت وزارة التعليم، إنّ طلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المدرسة تُعقد لهم امتحانات في مقررات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام.

وتتضمن الأعذار «الإصابة بفيروس كورونا، أو التعرض لأي مرض مفاجئ، أو التعرض لكارثة إنسانية مثل وفاة قريب من الدرجة الأولى، أو عدم استطاعة الطالب الحضور للامتحانات لظروف طارئة».